В пятницу в Пулково не ожидают отмен и задержек рейсов

Пулково сегодня работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Пулково сегодня работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В пятницу, 13 августа, в петербургском аэропорту нет отмененных или задержанных рейсов.

Из Пулково вылетят все назначенные на сегодняшний день воздушные судна.

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте аэровокзала, все рейсы, запланированные на среду, будут выполнены согласно расписанию. В данный момент нет информации о каких-либо задержках или отменах.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Накануне в Пулково задержали внутренние и международные рейсы. Всего с вылетом опоздали пять самолетов. Ждать дополнительное время пришлось пассажирам, купившим билеты на самолеты до Еревана, Симферополя, Калининграда, Москвы и Сочи. Задержали рейс U6 8813 до Еревана. Горожане собирались улететь из Северной столицы в 08:50. Однако сделать это согласно расписанию не получилось

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что аэропорт Пулково могут связать с Шушарами частной трамвайной линией.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что губернатор Северной столицы Александр Беглов просит у Кремля деньги на запуск электрички в Пулково.Ведь поезд поможет быстрее добираться до аэропорта.