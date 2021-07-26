Беглов просит у Кремля деньги на запуск электрички в Пулково

Беглов просит у Кремля деньги на запуск электрички в Пулково
Электричка позволит людям быстрее добираться в аэропорт или город. Фото: Baltphoto

Электричка поможет быстрее добираться до аэропорта.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал президенту Владимиру Путину о проекте скоростной электрички до аэропорта Пулково. Он отметил, что Смольному нужна финансовая поддержка из федерального бюджета.

Беглов пояснил, что проект строительства линии аэроэкспресса в Пулково от Балтийского вокзала находится на высоком уровне, но без дополнительных средств не обойтись. Если деньги удастся получить в ближайшее время, то уже в 2024 году жители и гости города смогут быстрее добираться до аэропорта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что РЖД готов построить аэроэкспресс до Пулково. Уже в ближайшие четыре года пассажиропоток может увеличиться до 25 миллионов человек в год, а ведь им всем нужно как-то добираться до аэропорта.

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