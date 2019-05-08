РЖД готов построить аэроэкспресс до Пулково

Компания хочет взять на себя все расходы.

Об этом стало известно сегодня, восьмого мая. В своем интервью для издания «Коммерсант» гендиректор ООО «Воздушные ворота Северной столицы» Владимир Якушев рассказал, что РЖД «проектом действительно занимаются». Он также заверил, что аэроэкспресс, несмотря на свою дороговизну, действительно нужен петербуржцам и гостям города. Уже в ближайшие четыре года пассажиропоток может увеличиться до 25 миллионов человек в год, а ведь им всем нужно как-то добираться до аэропорта. К сожалению, аэроэкспресс за четыре года не построить, но начать уже сейчас – вполне можно.

Напоминаем, что власти Санкт-Петербурга объявляли конкурс, в рамках которого искали компанию, которая возьмется за строительство линии аэроэкспресса от Витебского вокзала до Пулково. Позже его отметили, а врио губернатора заявил, что обсуждается возможность продлить ветку метро.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в “Пулково” определились с планом расширения.