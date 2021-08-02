Пулково могут связать с Шушарами частной трамвайной линией

Сообщается, что линия будет работать на условиях государственно-частного партнерства. Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

Сообщается, что линия будет работать на условиях государственно-частного партнерства. Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

Трамваи по маршруту «Купчино» — Шушары — Славянка» запустят через два года.

Сообщается, что линия будет работать на условиях государственно-частного партнерства. Длинна линии составит 20 километров, а парк будет состоять из 22 трамваев. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Вице-губернатор Максим Соколов заявил, что возможно строительство трамвайных линий от Шушар в Колпино или от Шушар к Пулково. Для этого нужно построить новый рельсовый путь от станции Лигово через терминал аэропорта Пулково и до станции Шоссейная. Так можно связать трамваями аэропорт Пулково со многими жилыми районами Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на два дня изменится маршрут трамвая №51. В Северной столице из-за производственных путевых работ 2 и 3 августа будет закрыто движение трамвая №51