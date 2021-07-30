В Петербурге на два дня изменится маршрут трамвая №51

Трамвай №51 изменит свой маршрут на два дня. Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

Трамвай №51 изменит свой маршрут на два дня. Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

В Северной столице из-за производственных путевых работ 2 и 3 августа будет закрыто движение трамвая №51

Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

Так, подготовка и укладка асфальтобетонного покрытия закроют движение трамвая по 3-му пути конечной станции «Мечникова пр.» с 10:00 до 15:00 в течение двух дней.

Теперь трамвай №51 будет следовать от конечной станции «Суздальский пр.» по действующей трассе до проспекта Науки, затем по проспекту Науки, Тихорецкому проспекту до конечной станции «Тихорецкий пр.».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице из-за производственных работ по реконструкции тепловой сети с 31 июля по 3 августа будет изменен маршрут троллейбусов №№ 36 и 39.