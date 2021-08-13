В Ленобласти COVID подхватили 233 человека за сутки

В Ленобласти COVID подхватили 233 человека за сутки
В регионе продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Ленинградской области зафиксировано еще 233 новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 13 августа. В официальной сводке истории коронавируса в регионе теперь значится 59 149 заболевших. 101 человек к настоящему времени выздоровел. Смертность в Ленобласти за сутки составляет 15 случаев.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 33 месте . Петербург находится на втором —1 810 зараженных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватил еще 2 529 человек. Третье место у Подмосковья — 1 223 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области в июле коронавирусом заразились 65 вакцинированных жителей. Почти половина из них привилась только одним компонентом вакцины.

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