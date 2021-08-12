В Ленобласти коронавирусом заразились 0,9% привитых

В Ленобласти коронавирусом заразились 0,9% привитых
Общее число привитых в Ленобласти достигло 465 295 человек. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Ленинградской области в июле коронавирусом заразились 65 вакцинированных жителей. Почти половина из них привилась только одним компонентом вакцины.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, за последние сутки COVID-19 диагностировали у 233 пациентов, семь из них ранее прививались. При этом все из вакцинированных заболевших находятся на домашнем лечении.

За июль в Ленобласти выявлено 7 183 случая коронавируса. Среди зараженных 65 человек были привиты. При этом 30 из них прошли только первый этап вакцинации. Почти все они лечились амбулаторно.

Таким образом, ковид выявили у 0,9% вакцинированных.

Кроме того, в правительстве сообщили, что на сегодня 2 188 жителей региона прошли ревакцинацию от коронавируса. Общее число привитых достигло 465 295 человек, из них оба компонента вакцины получили 363 225 жителей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцину от COVID-19 для детей в России планируют зарегистрировать в сентябре.

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