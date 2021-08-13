В России коронавирус подтвердился еще у 22 277 человек

В России коронавирус подтвердился еще у 22 277 человек
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 22 277 человек.

Об этом стало известно сегодня, 13 августа. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 6 557 068 случаев коронавируса в 85 регионах, скончались 168 864 пациента.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 815 случаях. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 19 368 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые из США заявили, что новый штамм ковида «йота» не приводит к серьезному течению болезни. Это подтвердили во Всемирной организации здравоохранения.

зараженные в России коронавирусная пандемия оперштаб


 

Новости партнеров
Останки пропавшего без вести 21-летнего петербуржца с мая лежали в лесу под Лугой
Останки пропавшего без вести 21-летнего петербуржца с мая лежали в лесу под Лугой
Под Петербургом нашли гроб на обочине платной трассы
Под Петербургом нашли гроб на обочине платной трассы
В преддверии выходных Петербург накроют дожди
В преддверии выходных Петербург накроют дожди
В Петербурге наконец пошли грибы - за час собирают по 150 подосиновиков
В Петербурге наконец пошли грибы - за час собирают по 150 подосиновиков
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России коронавирус подтвердился еще у 22 277 человек
В Петербурге коронавирус подхватили еще 1 810 горожан
Проценко заявил, что постковидный синдром длится до двух месяцев
Собянин отменил ограничения на посещение зоопарков
Четвертая волна и смешанный формат учебы: COVID-19 снова готовит ...
На КАД у проспекта Обуховской Обороны перекроют полосу движения
Задержан мужчина, похитивший у безработного телефон и рюкзак у Петропавловки
COVID-19 в будущем и рекорд смертности: новости о коронавирусе в России и мире