В России коронавирус подтвердился еще у 22 277 человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 22 277 человек.

Об этом стало известно сегодня, 13 августа. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 6 557 068 случаев коронавируса в 85 регионах, скончались 168 864 пациента.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 815 случаях. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 19 368 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые из США заявили, что новый штамм ковида «йота» не приводит к серьезному течению болезни. Это подтвердили во Всемирной организации здравоохранения.