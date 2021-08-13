Доктор Мясников объяснил, насколько сочетание гриппа и COVID-19 опасно для человека

Телеведущий и врач Александр Мясников удивился тому, что на фоне пандемии коронавируса в мире «исчез» грипп. По его словам, о заболевании забыли, несмотря на то, что его сочетание с COVID-19 может привести к серьезным последствиям.

«Где грипп?! Такое впечатление, что он исчез. Вот он был, а вот его и нет! Его как бы отменили! Но в первую волну коронавируса я хорошо помню публикации, что у 25% (!!!) больных с КОВИД находили еще и вирус гриппа. Находили, потому что еще по инерции искали», — эмоционально высказался Александр Мясников в своем Telegram-канале.

По мнению врача, такая же ситуация будет ждать россиян в ближайшие осень и зиму. Он подчеркнул – сочетание коронавируса и гриппа вызывает наиболее серьезное течение болезни.

По этой причине Мясников решил напомнить о профилактике. Для этого, отметил он, подойдут интерфероны. Они могут предотвратить заболевание коронавирусом.

«Принцип основан на том, что наш врожденный иммунитет начинает быстро вырабатывать именно интерферон альфа для борьбы с вирусами. Подчеркну: с любыми вирусами! И это особенно важно при профилактике смешанной вирусной инфекции, как коронавирус и грипп», — объяснил телеведущий.

Он также подчеркнул, что интерферон в виде спрея или капель в нос входит в официальные рекомендации российского Минздрава. Мясников добавил, что важно и вакцинироваться от гриппа – препараты для прививки давно хорошо изучены и проверены. Противопоказаний для этой процедуры крайне мало, о всех них расскажет врач.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Роспотребнадзор рекомендовал привить от гриппа не менее 60% россиян и не меньше 75% тех, кто входит в группы риска. При этом тем, кто прошел вакцинацию от коронавируса или других заболеваний, с прививкой от гриппа стоит повременить. Ее советуют отложить на месяц.

Кампания по вакцинации населения от гриппа традиционно стартует в сентябре.