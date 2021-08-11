Роспотребнадзор рекомендовал привить от гриппа 60% россиян

Роспотребнадзор рекомендовал привить от гриппа 60% россиян
Кампанию по вакцинации против гриппа начнут в сентябре. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Роспотребнадзор рекомендовал российским регионам привить от гриппа не менее 60% населения и не менее 75% лиц из групп риска.

Такое постановление опубликовали 11 августа на интернет-портале правовой информации.

В документе сказано, что главам регионов рекомендовано во время прививочной кампании против гриппа грядущей осенью вакцинировать не менее 60% местных жителей и не менее 75% от численности лиц из групп риска.

Людям, которые вакцинируются от коронавируса или других заболеваний, ведомство рекомендовало отложить прививку от гриппа на месяц.

Кампанию по вакцинации против гриппа начнут в сентябре.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мурашко призывает прививаться от коронавируса до сезона гриппа. Мурашко добавил, что поставки вакцины против гриппа в российские регионы начнутся со следующей недели.

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