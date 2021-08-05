Мурашко призывает прививаться от коронавируса до сезона гриппа

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинироваться от коронавируса нужно до наступления сезона гриппа, чтобы избежать подъема заболеваемости и тяжелой формы ковида.
Об этом глава ведомства заявил на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. По словам Мурашко, власти начали готовиться к сезонному подъему заболеваемости гриппом. Он подчеркнул важность того, чтобы в период подготовки прививочной кампании от гриппа россияне в первую очередь привились от коронавируса.
«Именно профилактическое направление позволяет избежать подъема заболеваемости, тяжелого течения, и вся медицинская служба на это в первую очередь ориентирована», — сказал министр.
Мурашко добавил, что поставки вакцины против гриппа в российские регионы начнутся со следующей недели.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ФМБА зарегистрировало созданную в Петербурге вакцину от гриппа.