Мурашко призывает прививаться от коронавируса до сезона гриппа

По словам Мурашко, власти начали готовиться к сезонному подъему заболеваемости гриппом. Фото: Смольный

По словам Мурашко, власти начали готовиться к сезонному подъему заболеваемости гриппом. Фото: Смольный

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинироваться от коронавируса нужно до наступления сезона гриппа, чтобы избежать подъема заболеваемости и тяжелой формы ковида.

Об этом глава ведомства заявил на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. По словам Мурашко, власти начали готовиться к сезонному подъему заболеваемости гриппом. Он подчеркнул важность того, чтобы в период подготовки прививочной кампании от гриппа россияне в первую очередь привились от коронавируса.

«Именно профилактическое направление позволяет избежать подъема заболеваемости, тяжелого течения, и вся медицинская служба на это в первую очередь ориентирована», — сказал министр.

Мурашко добавил, что поставки вакцины против гриппа в российские регионы начнутся со следующей недели.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ФМБА зарегистрировало созданную в Петербурге вакцину от гриппа.