ФМБА зарегистрировало созданную в Петербурге вакцину от гриппа

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) зарегистрировало новую вакцину против гриппа, разработанную петербургскими учеными.

Как сообщили в пресс-служба ФМБА, разработчики дали четырехвалентной вакцине название «Флю-М Тетра». Россияне смогут использовать препарат для профилактических прививок уже этой осенью.

Производственные мощности института в Красном Селе позволяют ежегодно выпускать 20 млн доз вакцины, а к следующему сезону прививок это число увеличат до 40 млн.

По словам руководителя ФМБА Вероники Скворцовой, в ходе клинических исследований стало понятно, что петербургская вакцина обладает высоким качеством. В будущем ее будут применять также для детей в возрасте от 6 до 17 лет и пожилых людей старше 60 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» составила 79%.