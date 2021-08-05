Эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» составила 79%

Эффективность вакцины &#171;ЭпиВакКорона&#187; составила 79%
У вакцинированных антитела к ковиду появились на 42-й день после прививки. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Опубликовали результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «ЭпиВакКорона». Эффективность лекарства оценена в 79%. У вакцинированных антитела к ковиду появились на 42-й день после прививки.

В центре «Вектор» отметили, что это показатель иммунологической эффективности. То есть в данном случае стояла задача определить, появились ли у привитых специфические антитела. В эксперименте участвовали почти три тысячи желающих, Более 745 из них — получили плацебо, сообщают «Известия».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Спутник лайт» можно эффективно сочетать с другими вакцинами. Российский фонд прямых инвестиций рассказал о ходе исследования, в рамках которого проверяли, можно ли сочетать «Спутник лайт» с другими вакцинами – в том числе иностранными. Исследование проводилось в Аргентине.

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