«Спутник лайт» можно эффективно сочетать с другими вакцинами

«Спутник лайт» можно эффективно сочетать с другими вакцинами
"Спутник Лайт". Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

К таким выводам пришли в ходе исследований.

Российский фонд прямых инвестиций рассказал о ходе исследования, в рамках которого проверяли, можно ли сочетать «Спутник лайт» с другими вакцинами – в том числе иностранными. Об этом сообщили 4 августа на сайте вакцины «Спутник V».

Исследование проводилось в Аргентине, в нем приняло участие 121 доброволец. Им вводили два препарата: один российский, а другой иностранный. Всего было протестировано четыре комбинации вакцин: «Спутник Лайт»/AstraZeneca, «Спутник Лайт»/Moderna, «Спутник Лайт»/Sinopharm, а также «Спутник Лайт»/ «Спутник Лайт».

Данные, полученные в ходе наблюдений, подтверждают эффективность и безопасность препарата в том числе при взаимодействии с другими вакцинами.

«Признаны безопасными все комбинации, примененные в ходе исследования»,

— говорится в заявлении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербург привезли новую партию вакцины «Спутник лайт».

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«Спутник лайт» можно эффективно сочетать с другими вакцинами
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