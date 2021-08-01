В Петербург привезли новую партию вакцины «Спутник лайт»

В Петербург привезли новую партию вакцины «Спутник лайт»
"Спутник Лайт". Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

В город поступили 91,8 тысяч доз препарата.

В Санкт-Петербург сегодня, 1 августа, привезли новую партию вакцины от коронавируса «Спутник лайт». В город привезли 91,8 тысяч доз препарата. Из них в расфасовке по 2 дозы — 55 800 доз и по 5 доз – 36 000 доз. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Поясняется, что вакцина хороша для тех, кто уже переболел коронавирусом. Также ей могут прививать граждан от 18 до 60 лет – по рекомендации врачей. Все они получат сертификаты.

Напоминаем, что на данный момент иммунизацию прошли 1,3 миллиона горожан. Больше миллиона из них полностью закончили цикл вакцинации.

«Эта вакцина поможет укрепить иммунитет тех, кто переболел. Она востребована у тех, кто по разным причинам не может рассчитывать на большие сроки между прививками двумя компонентами»,

— отметил губернатор Александр Беглов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России за сутки выявили 22,8 тысячи случаев коронавируса.

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