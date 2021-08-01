В России за сутки выявили 22,8 тысячи случаев коронавируса

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 22 804 человек.

Об этом стало известно сегодня, 1 августа. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 6 288 677.

За вчерашний день жертвами COVID-19 стали 789 жителей страны. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 159 352 гражданина РФ. За сутки полностью выздоровел и получил отрицательные тесты 17 271 человек. Общее количество выздоровлений достигло 5 625 890.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1911 случаев. Лидером стала Москва — 2484 случая. На третьем месте Московская область — 1658.

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