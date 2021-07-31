В РАН объяснили, как восстановить интеллект после коронавируса

Оказывается, решать обычные задачи недостаточно.

Специалист Института мозга человека имени Н.П. Бехтеревой РАН Денис Федоряк рассказал, как восстановить интеллект после перенесенного коронавируса. Своими советами он поделился в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Эксперт подтвердил, что инфекция влияет на уровень интеллекта, так что после выздоровления некоторым приходится его восстанавливать. Для этого нужно не только решать задачи на логику, но также творческие задачи. Те, кто постоянно сталкивается с ними, быстрее приходят в себя после инсульта и других заболеваний.

Федоряк добавил, что, скорее всего, те, у кого более высокое умственное развитие, подвержены риску заболеть коронавирусной инфекцией. Эту гипотезу обсуждают ученые со всего мира.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые заявили о необратимом снижении уровня интеллекта из-за коронавируса. Переболевшие начинают хуже справляться с теми или иными задачами.