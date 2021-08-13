Кабмин выделил еще более 1,6 млрд руб. на бесплатные лекарства

Кабмин выделил еще более 1,6 млрд руб. на бесплатные лекарства
Всего в этом году на такие бесплатные препараты предусмотрено более 38,7 млрд рублей. Фото: Pixabay

Правительство России выделит 1,6 млрд рублей на бесплатные лекарства для льготников. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

К льготникам относятся инвалиды, участники Великой Отечественной войны, дети с особенностями развития, чернобыльцы. Препараты определяются индивидуально для каждого россиянина. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Сумма, которую получает каждый льготник, равна около 930 рублям на одного человека в месяц. Всего в этом году на такие бесплатные препараты предусмотрено более 38,7 млрд рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лекарство для кошек оказалось эффективным против COVID-19. К созданию лекарства от новой коронавирусной инфекции подобрались ученые университета Альберты в Канаде. Они нашли препарат, который способен уничтожать SARS-CoV-2 в клетках человека.

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