Лекарство для кошек оказалось эффективным против COVID-19

К созданию лекарства от новой коронавирусной инфекции подобрались ученые университета Альберты в Канаде. Они нашли препарат, который способен уничтожать SARS-CoV-2 в клетках человека.

Как сообщается в статье, опубликованной в European Journal of Medicinal Chemistry, исследователи нашли ингибиторы, которые нацелены на основную протеазу Mpro. Она и расщепляет вирусные белки, и участвует в размножении вируса. Чтобы найти эти ингибиторы, специалисты использовали источник синхротронного излучения Canadian Light Source. Что вышло в результате?

Выяснилось, что GC376, препарат, который превращается в лекарство уже внутри организма и сегодня используется для лечения COVID-19 у кошек, эффективно подавляет Mpro вируса SARS-CoV-2. Синхротронное изучение позволило понять, как именно молекула препарата взаимодействует с протеазой на структурном уровне.

Ранее Gazeta.SPb писала о достижениях сотрудников Института биологических наук имени Александра Зильбермана в Израиле. Они смогли подобрать сразу 18 препаратов, которые продемонстрировали до 100% эффективности в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Речь шла о лекарствах, которые в том числе используются при лечении атеросклероза и онкологических заболеваний. Во время исследований ученые помещали зараженные коронавирусом клетки с потенциально эффективными препаратами в одну среду. В результате почти 100% клеток, которые были инфицированы, выжили. При этом лишь половина зараженных клеток, не подвергавшихся воздействию лекарства, оставалась невредимой.

Открытие ученых из Израиля – прорыв, но до создания лекарства еще далеко. Для этого необходимо провести дополнительные клинические испытания. Сейчас ученые занимаются поиском фармакологической компании, которая сможет провести необходимые тесты.