Израильские ученые нашли лекарство, почти на 100% убивающее коронавирус

Сотрудники Института биологических наук имен Александра Зильбермана в Израиле подобрали 18 препаратов, которые могут продемонстрировать до 100% эффективности в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Оказалось, что лекарства, применяемые в лечении атеросклероза и онкологических заболеваний, могут помочь и в победе над коронавирусной инфекцией, пишет издание The Jerusalem Post. В рамках лабораторного эксперимента ученые на несколько дней поместили клетки, зараженные SARS-CoV-2, в одну среду с потенциально эффективным препаратом.

По прошествии установленного срока выяснилось, что выжили практически 100% клеток, которые были инфицированы. При этом когда зараженные вирусом клетки не подвергали воздействию лекарств, погибало до половины.

На данный момент исследователи полагают, что компоненты, входящие в состав, как минимум, 18 лекарственных препаратов, могут справляться с коронавирусом почти стопроцентно. Тем не менее, чтобы доказать это и разработать препарат, направленный конкретно на борьбу с COVID-19, предстоит провести дополнительные испытания. Сейчас ученые занимаются поиском фармакологической компании, которая сможет провести необходимые тесты.

Напомним, что испанские и голландские ученые обнаружили генетическую мутацию, которая увеличивает риски возникновения тяжелой формы коронавируса. Изменения в гене TLR7 приводят к тому, что организм не может сформировать необходимый иммунный ответ и защититься от инфекции. Правда, исследования, доказывающие это, проводились только среди мужчин — встречается ли подобная мутация у женщин, специалисты не уточняют.