Ученые выявили подрывающую иммунитет генетическую мутацию у пациентов с тяжелой формой COVID-19

Подобная мутация встречается как у пожилых, так и у молодых мужчин. Фото: unsplash

Подобная мутация встречается как у пожилых, так и у молодых мужчин. Фото: unsplash

Группа ученых из Испании и Голландии обнаружили две новые генетические мутации у здоровых и молодых мужчин, заразившихся тяжелой формой коронавирусной инфекции. Генные изменения негативно влияют на иммунитет.

Ученые выявили изменения в гене TLR7, изучая состояние молодых людей без проблем со здоровьем. Исследователи отмечают, что обнаруженные ими мутации делают человека более восприимчивым к инфекции, ослабляя естественную, иммунную защиту организма. Результатами работы они поделились в журнале Frontiers in Immunology.

На данный момент специалистам достоверно известно, что мутации в гене TLR7 — редкий генетический фактор, серьезно повышающий риск тяжелого течения COVID-19. Это изменение кодирует рецептор, играющий важную роль в распознавании коронавируса и формировании иммунного ответа. Так, две пары братьев, не являющихся родственниками между собой, подхватили серьезную форму ковида — одного из них даже не удалось спасти. У каждого, как позже выяснили медики, была мутация в гене TLR7.

Исследование на эту тему проводили и итальянские ученые. Среди мужчин старше 60 лет с тяжелой формой коронавируса свыше 2% имели такую же генетическую мутацию.

Необратимые изменения приводят к затруднению активации передачи интерфероновых сигналов, побуждающих организм сопротивляться «вражеским» клеткам вируса — из-за этого оптимальный иммунный ответ не может развиться.

Испанские и голландские специалисты, в свою очередь, решили проанализировать тяжелые случаи COVID-19 у мужчин младше 50 лет, и теория итальянцев вновь подтвердилась: сложная форма коронавируса сопровождалась мутацией в гене TLR7. Специалисты отмечают, что лучшим способом предотвратить фатальное развитие событий, как в этом случае, так и во многих других, остается профилактическая вакцинация.