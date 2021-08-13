Петербургские организации, содержащие животных, не смогут работать без лицензий

Компании Петербурга и Ленинградской области, которые содержат животных в культурно-зрелищных целях, не смогут работать без лицензии. Такие организации пройдут проверку до 1 января.

Контроль за зоопарками, дельфинариями и другими организациями в Петербурге будут осуществлять 21 организация, в Ленобласти – 11. Учет будут вести в автоматической системе. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В документах прописаны требования к содержанию животных. К ним относятся: свободная клетка, регулярное кормление и другое.

В конце июня лицензию получил петербургский Океанариум. Сейчас проверяют проверяют Ленинградский зоопарк.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургская прокуратура обратилась в суд с требованием заблокировать сайт с видеороликами, пропагандирующими жестокое обращение с животными.