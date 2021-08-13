Петербургские организации, содержащие животных, не смогут работать без лицензий

Петербургские организации, содержащие животных, не смогут работать без лицензий
Сейчас проверяют проверяют Ленинградский зоопарк. Фото: Pixabay

Компании Петербурга и Ленинградской области, которые содержат животных в культурно-зрелищных целях, не смогут работать без лицензии. Такие организации пройдут проверку до 1 января.

Контроль за зоопарками, дельфинариями и другими организациями в Петербурге будут осуществлять 21 организация, в Ленобласти – 11. Учет будут вести в автоматической системе. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В документах прописаны требования к содержанию животных. К ним относятся: свободная клетка, регулярное кормление и другое.

В конце июня лицензию получил петербургский Океанариум. Сейчас проверяют проверяют Ленинградский зоопарк.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургская прокуратура обратилась в суд с требованием заблокировать сайт с видеороликами, пропагандирующими жестокое обращение с животными.

животные ленобласть лицензия новости СПб организации


 

Новости партнеров
Чем может быть опасна вакцина от COVID-19
Чем может быть опасна вакцина от COVID-19 "КовиВак"
Скандальная история строительства петербургской дамбы
Скандальная история строительства петербургской дамбы
Сбежавших из изолятора в Подмосковье заключенных будут искать в Петербурге и Ленобласти
Сбежавших из изолятора в Подмосковье заключенных будут искать в Петербурге и Ленобласти
Россия не может конкурировать с США и Китаем: Олимпиада показала, они сильнее в несколько раз
Россия не может конкурировать с США и Китаем: Олимпиада показала, они сильнее в несколько раз
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге задержали подозреваемого во взятке сотрудника зоопарка
Жильцы дома на Морской набережной жалуются на кипяток из обоих кранов
Петербургские организации, содержащие животных, не смогут работать без лицензий
Психолог рассказал, как подготовить ребенка к переходу в новую школу
В морской порт Петербурга приплыл первый «Сапсан» нового поколения
ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за роста цен
Роскачество назвало признаки поддельного меда
С организации-должника взыскали 11,5 миллионов рублей