Какие продукты лучше всего укрепляют иммунитет в пандемию

Какие продукты лучше всего укрепляют иммунитет в пандемию
В брокколи содержатся полезные антиоксиданты. Фото: pixabay

На сегодняшний день в мире не существует волшебной таблетки или прививки, которые защитили бы нас от всех болезней. Возрастные изменения, вредные привычки и генетические особенности играют свою роль. Однако некоторые продукты могут помочь иммунитету отражать опасные бактерии и вирусы, что как никогда актуально в эпоху пандемии коронавируса.

Известный британский врач Дон Харпер перечислил продукты, в которых содержатся полезные вещества, укрепляющие иммунитет.

Так, овощи и фрукты содержат много витамина С, благотворно влияющего на иммунную систему. Однако помимо этого вещества, в здоровой диете должны в достаточном количестве присутствовать и витамины A, D, E, железо, цинк и кальций.

К примеру, витамины А и С содержит капуста брокколи. Помимо этого, в ней есть антиоксиданты, также необходимые для лучшей работы иммунитета. Однако здесь нужно проявить изобретательность, выбирая способ приготовления: при излишней термической обработке брокколи теряет свои полезные свойства, пишет The Telegraph.

Примечательно, что самая большая концентрация витамина С среди фруктов и овощей содержится в красном перце. В этом овоще главного «фруктового» витамина больше, чем, к примеру, в цитрусовых. Красный перец является ключевым ингредиентом известной «средиземноморской» диеты.

Не меньшей пользой обладает черника — содержащиеся в ней антиоксиданты защищают дыхательную систему. Также хорошо укрепляют иммунитет шпинат и кефир. Некоторые специалисты считают, что чеснок, благодаря витаминам С и Е, не только улучшает иммунную систему, но и препятствует образованию раковых клеток.

Добавим, что на иммунитет влияет не только рацион, но и образ жизни: хорошее здоровье требует избегать недосыпов, стресса, вредных привычек и повысить уровень физической активности.

здоровье иммунитет коронавирус пандемия правильное питание


 

Новости партнеров
Россия не может конкурировать с США и Китаем: Олимпиада показала, они сильнее в несколько раз
Россия не может конкурировать с США и Китаем: Олимпиада показала, они сильнее в несколько раз
Сбежавших из изолятора в Подмосковье заключенных будут искать в Петербурге и Ленобласти
Сбежавших из изолятора в Подмосковье заключенных будут искать в Петербурге и Ленобласти
Умер один из авторов Конституции России Сергей Ковалев
Умер один из авторов Конституции России Сергей Ковалев
Скандальная история строительства петербургской дамбы
Скандальная история строительства петербургской дамбы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербург наращивает темпы вакцинации
Какие продукты лучше всего укрепляют иммунитет в пандемию
Эксперты назвали главные ошибки начинающих фрилансеров
Суд Петербурга продлил депутату Резнику домашний арест еще на три месяца
Певицу МакSим выписали из больницы
Осужденный за убийство Старовойтовой экс-депутат Глущенко подал на УДО
В Петербурге задержали подозреваемого во взятке сотрудника зоопарка
Жильцы дома на Морской набережной жалуются на кипяток из обоих кранов