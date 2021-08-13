Какие продукты лучше всего укрепляют иммунитет в пандемию

На сегодняшний день в мире не существует волшебной таблетки или прививки, которые защитили бы нас от всех болезней. Возрастные изменения, вредные привычки и генетические особенности играют свою роль. Однако некоторые продукты могут помочь иммунитету отражать опасные бактерии и вирусы, что как никогда актуально в эпоху пандемии коронавируса.

Известный британский врач Дон Харпер перечислил продукты, в которых содержатся полезные вещества, укрепляющие иммунитет.

Так, овощи и фрукты содержат много витамина С, благотворно влияющего на иммунную систему. Однако помимо этого вещества, в здоровой диете должны в достаточном количестве присутствовать и витамины A, D, E, железо, цинк и кальций.

К примеру, витамины А и С содержит капуста брокколи. Помимо этого, в ней есть антиоксиданты, также необходимые для лучшей работы иммунитета. Однако здесь нужно проявить изобретательность, выбирая способ приготовления: при излишней термической обработке брокколи теряет свои полезные свойства, пишет The Telegraph.

Примечательно, что самая большая концентрация витамина С среди фруктов и овощей содержится в красном перце. В этом овоще главного «фруктового» витамина больше, чем, к примеру, в цитрусовых. Красный перец является ключевым ингредиентом известной «средиземноморской» диеты.

Не меньшей пользой обладает черника — содержащиеся в ней антиоксиданты защищают дыхательную систему. Также хорошо укрепляют иммунитет шпинат и кефир. Некоторые специалисты считают, что чеснок, благодаря витаминам С и Е, не только улучшает иммунную систему, но и препятствует образованию раковых клеток.

Добавим, что на иммунитет влияет не только рацион, но и образ жизни: хорошее здоровье требует избегать недосыпов, стресса, вредных привычек и повысить уровень физической активности.