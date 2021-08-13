Злоупотребление алкоголем вдвое повышает риск заражения COVID-19

Алкоголь ослабляет не только иммунитет, но и внимание, из-за чего любители спиртного реже соблюдают антиковидные меры. Фото: pixabay

Алкоголь ослабляет не только иммунитет, но и внимание, из-за чего любители спиртного реже соблюдают антиковидные меры. Фото: pixabay

Молодые люди, злоупотребляющие алкоголем, вдвое повышают свои шансы заразиться коронавирусом. К такому выводу пришли ученые Индианского университета в США.

Американские исследователи наблюдали за студентами, живущими в кампусе Индианского университета. Специалисты сравнили малопьющих и непьющих учащихся с теми, кто не прочь провести время за бокалом спиртного. Выяснилось, что противники трезвости болеют коронавирусом в 1,89 раз чаще, нежели их сознательные сверстники. Более того, у любителей выпить на 18% чаще проявляются последствия болезни — так называемый «постковидный синдром».

Авторы исследования считают, что такие выводы объясняются не только поведенческими, но и физиологическими причинами. В частности, алкоголь ослабляет врожденный и адаптивный иммунитет и нередко приводит к респираторным осложнениям.

Не стоит забывать, что те, кто злоупотребляет спиртным, нередко испытывают сложности с соблюдением противоэпидемических требований ввиду когнитивных изменений, вызванных выпивкой. Вечеринки с алкоголем подразумевают скопление людей — растет число контактов, а соответственно, и риск заражения.

Кроме того, задушевный характер подобных посиделок не способствует ношению защитных масок и частому мытью рук, передают «Известия» слова директора Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета Антона Барчука.

Таким образом, связь между алкоголем и возможностью заболеть коронавирусом скорее опосредованная, а не прямая, однако это отнюдь не снижает риски. К тому же, как показывают социологические исследования, с наступлением периода самоизоляции 15% трудоспособных россиян из-за стрессовой обстановки стали выпивать чаще.