В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 13 августа в Северной столице вечером ожидается гроза с ливневым дождем. Об этом сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в последний день рабочей недели в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди и будет ветрено. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook. Так, в пятницу, 13 августа, синоптическую ситуацию сформирует тыловая часть циклона, с центром над Архангельской областью. Температура воздуха в дневное время составит +21…+23 градуса, в Ленобласти потеплеет до +24. Северо-западный ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти.