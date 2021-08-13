В Петербурге ожидается ветреная и дождливая погода в пятницу

Последний день рабочей недели в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди и будет ветрено. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

Так, в пятницу, 13 августа, синоптическую ситуацию сформирует тыловая часть циклона, с центром над Архангельской областью.

Температура воздуха в дневное время составит +21…+23 градуса, в Ленобласти потеплеет до +24. Северо-западный ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти.

В Северной столице в последующие три дня временами дожди, температура +19…+21 градус.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пятницу на территории региона ожидаются очень сильные дожди, грозы и порывы ветра до 15 м/с.14-15 августа на территории области улучшения погоды ждать не придется – все те же ливни, грозы и сильный ветер.