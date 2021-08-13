Погода испортится: в Ленобласть придут ливни и грозы 13 августа

Погода испортится: в Ленобласть придут ливни и грозы 13 августа
В Ленобласти пройдут ливни с грозами. Фото: pixabay

В Ленинградской области сегодня,13 августа, испортится погода, об этом рассказали в региональном управлении МЧС РФ.

Так, в пятницу на территории региона ожидаются очень сильные дожди, грозы и порывы ветра до 15 м/с.14-15 августа на территории области улучшения погоды ждать не придется – все те же ливни, грозы и сильный ветер.

В связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность ДТП, пропажи и гибели людей, происшествий на акваториях и железнодорожном транспорте. Ведомство обратилось к местным жителям с рекомендацией оставаться дома, закрыть окна и держаться подальше от шатких конструкций, рекламных щитов и домов с неустойчивой кровлей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пятницу, 13 августа, в Ленинградской области будет облачная погода, однако днем в 47-ом регионе все же будут прояснения. Горожанам, живущим на западе региона, стоит ожидать кратковременные дожди.

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