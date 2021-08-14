Вице-спикеру польского Сената Богдану Борусевичу отказали во въезде в Россию

Вице-спикеру польского Сената Богдану Борусевичу передали, что в Россию его не пустят. Фото: pixabay.com

Вице-спикеру польского Сената Богдану Борусевичу передали, что в Россию его не пустят. Фото: pixabay.com

Вице-спикеру польского Сената Богдану Борусевичу отказали во въезде на территорию России. Он пытался попрощаться с другом, однако не получилось.

Борусевич хотел полететь на похороны Сергея Ковалева — ученого, которого осудили за «антисоветскую пропаганду», а после стал первым российским омбудсменом автором Конституции. Об этом сообщает «ИноСМИ».

Борусевичу передали, что в Россию его не пустят. Так он первый раз узнал, что вот уже шестой год ему запрещен въезд на территорию страны.

Ковалев скончался накануне. Ему был 91 год.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что замглавы МИД Польши Марчин Пшидач рассказал об участии в «спасении Европы» от проекта «Северный поток-2». В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год.