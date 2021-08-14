Перенос порта из Петербурга оценили в 110 миллиардов рублей

«Трансмашхолдинг» оценил стоимость переезда Большого порта Санкт-Петербурга в Усть-Лугу. Сумма оказалась гигантской — 110 миллиардов рублей.

Такая же оценка содержится в письме заместителя гендиректора «Трансмашхолдинга» по экономике и финансам Олега Домского, которое он направил в Минтранс. Об этом сообщает РБК.

Переезд эксперты оценивают в 550 миллиардов рублей. Это на 110 миллиардов больше, чем говорилось ранее. Однако ранее цену проекта предоставляли без учета затрат на перенос портовых терминалов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в морской порт Северной столицы прибыл первый из 13 высокоскоростных поездов «Сапсан» новой партии. После оборудования и последней настройки новый «Сапсан» пройдёт испытания. Поезд начнет работу уже в 2022 году, сообщает пресс-служба РЖД. Всего в Петербург поставят 13 новых девятивагонных «Сапсанов».