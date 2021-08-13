В морской порт Петербурга приплыл первый «Сапсан» нового поколения

В морской порт Северной столицы прибыл первый из 13 высокоскоростных поездов «Сапсан» новой партии.

После оборудования и последней настройки новый «Сапсан» пройдёт испытания. Поезд начнет работу уже в 2022 году, сообщает пресс-служба РЖД.

Всего в Петербург поставят 13 новых девятивагонных «Сапсанов». Все они начнут курсировать до 2024 года.

Сейчас пассажиров перевозят 16 поездов «Сапсан», но этого не достаточно, чтобы полностью удовлетворить спрос на поездки между Москвой и Петербургом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотруднице РЖД вынесли приговор за махинации с хостелом в Петербурге. В Петербурге суд вынес приговор начальнице отдела РЖД и хозяину хостела, которые сговорились и заработали на командировках сотрудников компани. Начальницей отдела бюджетирования и анализа производственно-экономической деятельности филиала ОАО «РЖД» работала Елена Семичева.