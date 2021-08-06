Сотруднице РЖД вынесли приговор за махинации с хостелом в Петербурге

В Петербурге суд вынес приговор начальнице отдела РЖД и хозяину хостела, которые сговорились и заработали на командировках сотрудников компании.

В объединенной пресс-службе городских судов сообщили, начальницей отдела бюджетирования и анализа производственно-экономической деятельности филиала ОАО «РЖД» работала Елена Семичева. Она была в курсе, что отправляющиеся в командировку или на обучение сотрудники проживают в общежитиях и гостиницах при вузах, или в домах и комнатах отдыха локомотивных бригад. Заключение договоров на проживание при этом не требовалось.

Однако Семичева, вопреки правилам, заключила договор с хостелом «У Русского Музея» на бронирование номеров. На счет организации было переведено 579,5 тысячи рублей. Далее она заключила еще один договор с хостелом, когда его владельцем стал Евгений Сурков. Он получил 1,2 млн рублей.

Семичеву осудили на 1 год условно с испытательным сроком 1,5 года. Суркову дали 2 года условно с аналогичным испытательным сроком.

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