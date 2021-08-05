Экс-начальник из Балтийской таможни пойдет под суд за коррупцию

С 2017 по 2019 год они получили взятки на сумму свыше 2,4 млн рублей. Фото: pixabay

С 2017 по 2019 год они получили взятки на сумму свыше 2,4 млн рублей. Фото: pixabay

В Петербурге будут судить бывшего начальника Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни и его подчиненных, обвиняемых в коррупции.

В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего начальника и трех должностных лиц Шкиперского таможенного поста. Из обвиняют в получении должностным лицом взятки в значительном или особо крупном размерах, сообщили в СК.

Как установило следствие, обвиняемые вступили в преступный сговор для того, чтобы регулярно получать взятки за незаконное бездействие. Они закрывали глаза на незаконный ввоз в Россию предметов художественного, исторического и археологического достояния.

С 2017 по 2019 год они получили взятки на сумму свыше 2,4 млн рублей. Деньги давали эксперт по культурным ценностям и экспедитор. Все культурные ценности удалось найти и изъять.

Уголовные дела в отношении взяткодателя и контрабандистов расследуются отдельно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что расследованием дела о грабеже блокадника займется СК.