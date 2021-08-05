Расследованием дела о грабеже блокадника займется СК

В Петербурге следственные органы приняли к производству уголовное дело, открытое полицией по факту грабежа в отношении 82-летнего мужчины.

Как сообщает главное управление СК по городу, преступление произошло днем 4 августа на улице Черкасова в Калининском районе. В парадной дома №6/2 неизвестный грабитель отобрал у блокадника сумку, в которой лежали 500 тысяч рублей. После этого преступник поспешил скрыться.

Личность нападавшего устанавливают следователи совместно с полицейскими и криминалистами. Расследование продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в убийстве петербургского ресторатора обвинили преступную группу. Сегодня, 5 августа 2021 года вердиктом присяжных заседателей все члены преступной группы признаны виновными в совершении инкриминируемых им преступлений.