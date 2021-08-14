Россиянам назвали способ меньше платить за коммуналку

Россиянам назвали способ меньше платить за коммуналку
Специалист обратил внимание на то, что россияне не должны оплачивать взносы на капремонт, если живут в муниципальном жилье. Фото: Baltphoto

Генеральный директор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергей Минко рассказал о способах платить меньше за коммуналку.

Так, сейчас у некоторых жителей России есть возможность получить помощь от государства в оплате коммунальных услуг, а также переложить оплату взносов на капремонт. Об этом сообщает «Прайм» .

Специалист обратил внимание на то, что россияне не должны оплачивать взносы на капремонт, если живут в муниципальном жилье.

Минко отметил, что в настоящее время льготы действуют для малоимущих граждан. Например, если доход семьи на одного ее члена меньше минимума, тогда государство субсидирует расходы на ЖКХ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у россиян в первом полугодии 2021 года выросли расходы на оплату услуг ЖКХ. Рост среднего чека составил 11%. Сумма среднего чека на оплату ЖКХ за первые шесть месяцев этого года выросла на 11% и составила 3 459 рублей.

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