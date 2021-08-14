Роспотребнадзор: дети справляются с постковидным синдромом лучше

Дети являются самой неуязвимой перед постковидным синдромом группой людей. Об этом заявил Роспотребнадзор.

Так, дети справляются с этим синдромом намного быстрее и лучше, чем взрослые. К постковидному синдрому относят: слабость, потеря вкуса, боль в мышцах и так далее. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сейчас продолжаются исследования проявлений после ковида. Последствия вируса изучены еще не до конца.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у москвича Сергея Тарасенко рекордных 27 тысяч антител после прививки «Спутником V» в феврале. Врачи считают, что такой уровень может говорить о сильной иммунной системе, которая хорошо защищает от ковида. Мужчина два раза сдавал анализы, чтоб убедиться в правильности результатов. Однако, они оказались. Ранее он не болел вирусом. Обе прививки Тарасенко перенес нормально.