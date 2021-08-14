У россиянина обнаружили рекордные 27 тысяч антител после «Спутника V»

У москвича Сергея Тарасенко рекордных 27 тысяч антител после прививки «Спутником V» в феврале. Врачи считают, что такой уровень может говорить о сильной иммунной системе, которая хорошо защищает от ковида.

Мужчина два раза сдавал анализы, чтоб убедиться в правильности результатов. Однако, они оказались. Ранее он не болел вирусом. Обе прививки Тарасенко перенес нормально. Разве что температура поднялась после второго компонента. Об этом сообщает «Лента.ру».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые США обнаружили, что люди, переболевшие ковидом, менее восприимчивы к боли и холоду. Сейчас американские ученые пытаются выяснить, с чем это связано и как долго это будет продолжатся. В исследовании участвовали 30 человек. У части из них стоял диагноз ковид, а остальные были здоровы.