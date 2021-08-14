У россиянина обнаружили рекордные 27 тысяч антител после «Спутника V»

У россиянина обнаружили рекордные 27 тысяч антител после «Спутника V»
Ранее он не болел коронавирусом. Фото: https://pixabay.com/

У москвича Сергея Тарасенко рекордных 27 тысяч антител после прививки «Спутником V» в феврале. Врачи считают, что такой уровень может говорить о сильной иммунной системе, которая хорошо защищает от ковида.

Мужчина два раза сдавал анализы, чтоб убедиться в правильности результатов. Однако, они оказались. Ранее он не болел вирусом. Обе прививки Тарасенко перенес нормально. Разве что температура поднялась после второго компонента. Об этом сообщает «Лента.ру».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые США обнаружили, что люди, переболевшие ковидом, менее восприимчивы к боли и холоду. Сейчас американские ученые пытаются выяснить, с чем это связано и как долго это будет продолжатся. В исследовании участвовали 30 человек. У части из них стоял диагноз ковид, а остальные были здоровы.

антитела коронавирус москва рекорд россияне


 

Новости партнеров
Чем может быть опасна вакцина от COVID-19
Чем может быть опасна вакцина от COVID-19 "КовиВак"
Скандальная история строительства петербургской дамбы
Скандальная история строительства петербургской дамбы
Умер один из авторов Конституции России Сергей Ковалев
Умер один из авторов Конституции России Сергей Ковалев
Петербургскую певицу унесло течением реки в Северной Осетии
Петербургскую певицу унесло течением реки в Северной Осетии
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У россиянина обнаружили рекордные 27 тысяч антител после «Спутника V»
Facebook перенес возвращение сотрудников в офисы на 2022 год
У переболевших COVID-19 снижается восприимчивость к холоду и боли
В Колпинском районе сгорел гараж
Более половины населения Китая привились от коронавируса
Кинолог раскрыл хозяевам собак причины облысения питомцев
В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий
Россиянам рассказали об угрожающей здоровью упаковке для продуктов