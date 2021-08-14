Технолога Ленинградского зоопарка задержали ещё на трое суток по делу о взятке

Петроградский районный суд Петербурга постановил продлить задержание главному технологу городского зоопарка Александру Князеву, которого подозревают в получении взятки.

Он останется в изоляторе ещё на 72 часа, сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

Как полагает следствие, в машине на территории зоопарка подозреваемый получил взятку . Это были полмиллиона рублей за помощь в продолжении сотрудничества по заключению договоров с организацией на поставку товаров для зоопарка.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается. Возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что среди ночи сотрудники Следственного комитета и полиции пришли с проверкой в Ленинградский зоопарк.