Следователи и полиция нагрянули ночью с в Ленинградский зоопарк

Среди ночи сотрудники Следственного комитета и полиции пришли с проверкой в Ленинградский зоопарк.

Неожиданный визит в ночь на 13 августа связан с задержанием индивидуального предпринимателя, сообщила «Фонтанка». По версии следствия, из зоопарка ему переводили деньги за невыполненные работы по электросетям. Сам задержанный указал на бывшего главинженера зоопарка. В ходе проверки полицейские изъяли документы.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество» или «Присвоение и растрата».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об обысках по делу о мошенничестве в медцентре «Инфинити».