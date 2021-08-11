В медцентре «Инфинити» идут обыски по делу о мошенничестве

В медцентре &#171;Инфинити&#187; идут обыски по делу о мошенничестве
В Петербурге проходят обыски по делу о мошенничестве. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Экономическая полиция Петербурга пришла с обысками в медицинский центр «Инфинити» на Большой Зелениной улице.

Согласно предварительной информации, правоохранители действуют в рамках уголовного дела о мошенничестве. По данным «Фонтанки», сотрудники медцентра звонили потенциальным жертвам и приглашали на прием. После посещения они предлагали пройти у них дорогостоящее лечение, оформив кредит.

Сейчас стражи порядка беседуют с работниками клиники. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге 13 человек пойдут под суд за медицинское мошенничество. На данный момент выявлено 12 эпизодов мошенничества на общую сумму более 1,5 млн рублей. Дело направят в суд для рассмотрения по существу.

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