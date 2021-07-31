В Петербурге 13 человек пойдут под суд за медицинское мошенничество

Петербургские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 13 членов преступного сообщества. Их обвиняют в мошенничестве в области медицинского обслуживания граждан.

Как сообщили в городском управлении Следственного комитета, фигурантам вменяют статьи о покушении на мошенничество, мошенничестве, организации преступного сообщества.

Следствие установило, что с 2015 по 2019 год преступники создали в Петербурге ряд организаций под видом частных клиник, среди них были «АнгелМед», «Роял Клиник», «Верба» и другие. Они прорекламировали клиники в СМИ и интернете, а после начали принимать пациентов.

Жертвами они выбирали в основном пожилых людей. Их обманывали, что у них есть тяжелые и опасные заболевания, которые срочно нужно лечить. Лечение в их клиниках было дорогое, поэтому доверчивые пациенты брали кредиты.

На данный момент выявлено 12 эпизодов мошенничества на общую сумму более 1,5 млн рублей. Дело направят в суд для рассмотрения по существу.

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