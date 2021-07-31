Полиция накрыла подпольное казино на улице Зайцева

В Петербурге задержали мужчину и женщину — предполагаемых организаторов незаконной игровой деятельности в Кировском районе.

Об этом сообщает пресс-служба городского управления МВД. Пару дней назад правоохранители нагрянули с обысками в квартиру на улице Зайцева, 9. Выяснилось, что жилые помещения были переоборудованы под игорное заведение, внутри нашли 30 игровых автоматов. В момент обысков в квартире находились два администратора и четыре игрока.

Уголовное дело завели в отношении 41-летнего мужчины и 46-летней женщины. Стало известно, что они организовали подпольное казино вместе с подельниками, личности которых сейчас устанавливается. Пара находится под подпиской о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что грабителя, напавшего на петербурженку ради золота, поймали в Москве.