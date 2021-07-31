Полиция накрыла подпольное казино на улице Зайцева

Полиция накрыла подпольное казино на улице Зайцева
Подпольное казино нашли на улице Зайцева, 9. Фото: google.maps

В Петербурге задержали мужчину и женщину — предполагаемых организаторов незаконной игровой деятельности в Кировском районе.

Об этом сообщает пресс-служба городского управления МВД. Пару дней назад правоохранители нагрянули с обысками в квартиру на улице Зайцева, 9. Выяснилось, что жилые помещения были переоборудованы под игорное заведение, внутри нашли 30 игровых автоматов. В момент обысков в квартире находились два администратора и четыре игрока.

Уголовное дело завели в отношении 41-летнего мужчины и 46-летней женщины. Стало известно, что они организовали подпольное казино вместе с подельниками, личности которых сейчас устанавливается. Пара находится под подпиской о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что грабителя, напавшего на петербурженку ради золота, поймали в Москве.

незаконная игорная деятельность новости СПб подпольное казино полиция улица зайцева


 

Новости партнеров
В Петербурге ликвидирован бизнес Дмитрия Нагиева
В Петербурге ликвидирован бизнес Дмитрия Нагиева
Кто может получить постоянный медотвод от вакцинации против COVID-19
Кто может получить постоянный медотвод от вакцинации против COVID-19
Убитая на Бутлерова семья адмирала была тихой и неподозрительной: отзывы соседей
Убитая на Бутлерова семья адмирала была тихой и неподозрительной: отзывы соседей
Адмирала ВМФ, чью семью зверски убили в Петербурге, насмерть сбила электричка
Адмирала ВМФ, чью семью зверски убили в Петербурге, насмерть сбила электричка
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России за сутки выявили … случаев коронавируса
В Петербурге ковидом заболели еще 1,9 тысячи человек
От коронавируса за сутки умерли 74 петербуржца
В Ленобласти еще 238 человек заболели коронавирусом
На шахте в Донецкой области один человек погиб при взрыве
«Спутник Лайт» поступил в 109 прививочных пунктов в Петербурге
Полиция накрыла подпольное казино на улице Зайцева
Спасатели тушили гараж в Курортном районе