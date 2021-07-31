Грабителя, напавшего на петербурженку ради золота, поймали в Москве

Сотрудники московской полиции задержали подозреваемого в совершении грабежа во Фрунзенском районе Петербурга.

Как сообщили в петербургском главке МВД, задержан 25-летний приезжий из ближнего зарубежья. Его заподозрили в совершении тяжкого преступления, совершенного 9 июня на Пражской улице.

Мужчина снимал комнату в квартире дома №9. Он решил ограбить свою соседку из другой комнаты — 55-летнюю женщину. Для этого он начал ее душить. Когда женщина потеряла сознание и злоумышленник подумал, что она умерла, он сорвал с нее золотую цепочку, а также украл из комнаты 50 тысяч рублей и телефон.

Полицию и скорую пришлось вызывать шестилетнему ребенку женщины. Мальчик пришел с прогулки и заметил лежащую на полу мать.

Открыто уголовное дело.

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