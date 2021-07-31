Участников массовой драки на Большевиков отправили в СИЗО

Участников массовой драки на Большевиков отправили в СИЗО
Драка произошла у гостиницы "Белые ночи". Фото: google.maps

В Петербурге Невский районный суд заключил под стражу двух участников массовой драки у гостиницы на проспекте Большевиков. Там подрались мужчины из Чечни и Таджикистана.

Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов. Заключение под стражу назначили Гуласару Азимшоеву и Амиру Азизмамадову. Их обвиняют по статье, связанной с хулиганством.

По данным правоохранителей, инцидент произошел вечером 28 июля у гостиницы «Белые ночи» на проспекте Большевиков, дом 54/1. Обвиняемые незаконно и грубо нарушили общественный порядок, совершив хулиганство с применением насилия, сообщает пресс-служба.

Мужчины останутся в СИЗО до 27 сентября этого года.

Напомним, в Невском районе шестеро мужчин из Чечни подрались с четырьмя гражданами Таджикистана. Двоих россиян госпитализировали с травмами. Всех остальных доставили в отдел полиции. Кроме того, после драки у гостиницы «Белые ночи» задержано более 70 граждан республики Таджикистан и республики Узбекистан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что массовую драку в Невском районе обсудят на Совете по межнациональным отношениям.

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