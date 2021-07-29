Массовую драку в Невском районе обсудят на Совете по межнациональным отношениям

Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Петербург следит за проверкой массовой драки на проспекте Большевиков.

Первый замглавы комитета Алексей Силкин заявил в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург«, что ведомство взяло инцидент на контроль. Сейчас выясняются обстоятельства потасовки, соответствующий запрос направлен в администрацию Невского района.

Разбираться в обстоятельствах драки будут на Совете по межнациональным отношениям при районе. Также поднимется тема необходимости профилактических мер. По итогам будет дана оценка инцидента.

Все случилось вечером 28 июля возле гостиницы «Белые ночи» на проспекте Большевиков. Шестеро мужчин из Чечни подрались с четырьмя гражданами Таджикистана. Двоих россиян госпитализировали с травмами. Всех остальных доставили в отдел полиции. Кроме того, после драки у гостиницы «Белые ночи» задержано более 70 граждан республики Таджикистан и республики Узбекистан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что драка завязалась между постояльцами гостиницы из-за разногласий на бытовой почве.