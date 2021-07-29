После драки у гостиницы «Белые ночи» задержаны несколько десятков мигрантов

После драки у гостиницы &#171;Белые ночи&#187; задержаны несколько десятков мигрантов
Драка произошла у гостиницы "Белые ночи". Фото: google.maps

Петербургская полиция выяснила, что причиной массовой драки в Невском районе стали разногласия на бытовой почве между постояльцами гостиницы.

По информации городского главка МВД, все случилось вечером 28 июля возле гостиницы «Белые ночи» на проспекте Большевиков. Во время разбирательств полицейские выяснили, что драка завязалась между постояльцами гостиницы из-за разногласий на бытовой почве.

Шестеро россиян подрались с четырьмя мигрантами из ближнего зарубежья. Двоих россиян госпитализировали с травмами. Всех остальных доставили в отдел полиции. В полицию также увезли несколько десятков других постояльцев для проверки соблюдения миграционного законодательства.

Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после драки у гостиницы «Белые ночи» задержано более 70 граждан республики Таджикистан и республики Узбекистан.

гостиница массовая драка мигранты новости СПб проспект большевиков


 

Новости партнеров
В Петербурге ликвидирован бизнес Дмитрия Нагиева
В Петербурге ликвидирован бизнес Дмитрия Нагиева
Вакцину «Спутник лайт» завезли в Петербург, но привиться ей нельзя
Вакцину «Спутник лайт» завезли в Петербург, но привиться ей нельзя
Температура в Петербурге может достигнуть отметки в +42 градуса
Температура в Петербурге может достигнуть отметки в +42 градуса
Ударившему ногой новорожденную дочь петербуржцу предъявили обвинение 
Ударившему ногой новорожденную дочь петербуржцу предъявили обвинение 
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Российские рапиристки завоевали олимпийское золото в Токио
В Ленобласти медработникам продлили надбавки до сентября
На КАДе из-за ремонта перекроют съезды №7 и №12
В Петербурге зафиксировано 13,7 тысячи нарушений правил парковки за месяц
Петербуржца, стрелявшего по подросткам, посадили под домашний арест
Из «Петровича» уволили водителя, который посадил ребенка за руль ...
Хуснуллин поручил проработать вопрос строительства обхода Санкт-Петербурга
В Петербурге на четыре дня изменится маршрут троллейбусов №№ 36 и 39