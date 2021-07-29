После драки у гостиницы «Белые ночи» задержаны несколько десятков мигрантов

Петербургская полиция выяснила, что причиной массовой драки в Невском районе стали разногласия на бытовой почве между постояльцами гостиницы.

По информации городского главка МВД, все случилось вечером 28 июля возле гостиницы «Белые ночи» на проспекте Большевиков. Во время разбирательств полицейские выяснили, что драка завязалась между постояльцами гостиницы из-за разногласий на бытовой почве.

Шестеро россиян подрались с четырьмя мигрантами из ближнего зарубежья. Двоих россиян госпитализировали с травмами. Всех остальных доставили в отдел полиции. В полицию также увезли несколько десятков других постояльцев для проверки соблюдения миграционного законодательства.

Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после драки у гостиницы «Белые ночи» задержано более 70 граждан республики Таджикистан и республики Узбекистан.