После драки у гостиницы «Белые ночи» задержано более 70 человек

В Петербурге в Невском районе города произошла групповая драка, в которой участвовали шесть жителей республики Чечня и четыре гражданина республики Таджикистан.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 28 июля в полиции раздался звонок. Поступило сообщение о драке. Все произошло примерно в 21:00 на проспекте Большевиков у дома 54/1, у гостиницы «Белые ночи».

На место случившегося прибыли специальные службы. Выяснили, что между шестью жителями республики Чечня и четырьмя гражданами республики Таджикистан произошел бытовой конфликт из-за того, что мужчины вместе проживают в гостинице.

В результате происшествия пострадало два человека. 23-летний и 25-летний жители республики Чечня. Первый получил сотрясение головного мозга, его госпитализировали в Мариинскую больницу. У второго предположительно тоже сотрясение, его отправили в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе.

Всего было задержано девять участников конфликта. Кроме этого, чтобы установить все детали случившегося, пришлось задержать порядка 70 человек граждан республики Таджикистан и республики Узбекистан, проживающих в гостинице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что МВД запретит въезд участвовавшим в массовых драках мигрантам.