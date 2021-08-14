Иностранный путешественник назвал три главных качества русских людей

Больше всего в русских путешественнику понравилось гостеприимство. Фотo: pixabay.com

Больше всего в русских путешественнику понравилось гостеприимство. Фотo: pixabay.com

Чешский путешественник Феро Рихард Грабал-Крондяк назвал три главных качества русских людей. Он целых три года путешествовал по России.

Он уверен, русского человека тяжело понять из-за его непостоянности. Ему нравится широкая русская душа, однако с таким человеком трудно иметь общее дело. Об этом сообщает Vikend Dnes.

Также Грабал-Крондяк отметил, что русские часто не выполняют обещания и не отвечают на сообщения в социальных сетях. Мужчина обратил внимание на то, что зачастую русские озлобленные или погруженные в свои проблемы.

Больше всего в русских ему понравилось гостеприимство. Практически везде, путешествуя по стране, он чувствовал себя как дома.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что больше половины туристов приезжает на отдых в Сочи вакцинированными. Более 66% туристов, приезжающих на отдых в Сочи, имеют сертификат о прививке от ковида. Около 30% путешественников дети.