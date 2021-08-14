Петербуржцев предупредили о грозах и сильном ветре в субботу

Петербуржцев предупредили о грозах и сильном ветре в субботу
В Петербурге ожидается гроза. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает ГУ МЧС по городу со ссылкой на прогноз синоптиков.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в субботу, 14 августа, Северной столице в ближайшие 1-3 часа ожидается гроза, местами ливни и кратковременное усиление ветра до 15 метров в секунду.

Спасатели призвали местных жителей обходить рекламные щиты, шаткие строения, а также деревья и дома с неустойчивой кровлей. Рекомендуется закрыть окна, а транспортные средства припарковать в безопасном месте или отставить в гараже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пятницу, 21 мая, в Петербурге ожидается облачная погода, временами пройдут осадки в виде дождя.

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