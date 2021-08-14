В Ленобласти 15 августа ожидается до 21 градуса тепла

В воскресенье, 15 августа, в Ленинградской области ожидается облачная погода.

Местами пройдут небольшие дожди. Ветер южного, юго-западного направления подует со скоростью 7-12 метров в секунду. В прибрежных районах местами порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секунду.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +14…+15 градусов. Днем столбики термометров покажут +16…21 градус тепла.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.