В Ленобласти 15 августа ожидается до 21 градуса тепла

В Ленобласти 15 августа ожидается до 21 градуса тепла
Ожидается дождь. Фото: pixabay.com

В воскресенье, 15 августа, в Ленинградской области ожидается облачная погода.

Местами пройдут небольшие дожди. Ветер южного, юго-западного направления подует со скоростью 7-12 метров в секунду. В прибрежных районах местами порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секунду.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +14…+15 градусов. Днем столбики термометров покажут +16…21 градус тепла.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.

дожди ленобласть погода


 

Новости партнеров
В подъезде Петербурга мужчина избил и изнасиловал женщину
В подъезде Петербурга мужчина избил и изнасиловал женщину
Оба водителя погибли после столкновения двух фур в Ленобласти
Оба водителя погибли после столкновения двух фур в Ленобласти
Вместе с грибами петербуржцы каждый день находят в лесах трупы и останки людей
Вместе с грибами петербуржцы каждый день находят в лесах трупы и останки людей
Останки пропавшего без вести 21-летнего петербуржца с мая лежали в лесу под Лугой
Останки пропавшего без вести 21-летнего петербуржца с мая лежали в лесу под Лугой
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти 15 августа ожидается до 21 градуса тепла
В Петербурге ожидаются дожди в воскресенье
Власти Ленобласти пообещали восстановить оскверненный мемориал в поселке Барышево
СК начал проверку после ДТП во Владимирской области
Авиакомпания выплатит компенсации семьям погибших при крушении Ми-8
Спасатели потушили вспыхнувший гараж на Малой Балканской
Петербуржцев предупредили о грозах и сильном ветре в субботу
В Турции 40 человек стали жертвами наводнений