Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при крушении Бе-200

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным российских военных, погибшим при крушении российского пожарного самолета Бе-200 в Турции.

«Понимаю, что горе пришло в каждую семью погибших. Примите искренние слова поддержки. Уверен, что память об этих мужественных людях навсегда сохранят и в России, и в Турции», — передает слова главы государства пресс-служба Кремля.

Напомним, все члены экипажа пожарного самолета Бе-200, который потерпел крушение на юго-востоке Турции 14 августа, погибли. На борту самолета находилось пятеро российских военнослужащих и трое граждан Турции, пишет РИА «Новости».

По предварительной информации, самолет потерпел крушение при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара.

Авиакатастрофа произошла у населенного пункта Адана.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Аляске 5 августа разбился легкомоторный экскурсионный самолет. Все шесть человек, находившихся на борту, погибли. По данным береговой охраны штата, о крушении самолета стало известно в четверг в 11:20 по местному времени (22:20 по моск